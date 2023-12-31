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أشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، ان مصر أبلغت جيش العدو الاسرائيلي بألا يرتكب أي مخاطر على الحدود المصرية، مشيرا إلى أن "القاهرة تنسق مع قطر وأميركا بشأن مقترح الحل في غزة"، بحسب وكالة "روسيا اليوم".



وأضاف رشوان في تصريحات صحافية:" لم نستبعد أي طرف معني بالملف الفلسطيني من مشاورات قطاع غزة، ومصر لا تتدخل أبدا بأي شأن سياسي داخلي فلسطيني"، مؤكدا ان "المقترح المصري هو تصور كامل بشأن قطاع غزة وليس هدنة أو هدنا زمنية، ولم نتلق ردودا نهائية بشأن المقترح المعني بغزة حتى الآن".



وفي سياق آخر، قال مصدر سياسي ل"قناة الحدث"، إن زعيم حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار يتجه لقبول المبادرة المصرية القطرية حول تبادل الأسرى مع العدو الإسرائيلي، وإقرار الهدنة في قطاع غزة.



وأوضحت مصادر الحدث، أن مبادرة تبادل الأسرى المصرية القطرية، تقضي بإطلاق سراح المحتجزين المدنيين لدى الفصائل الفلسطينية مقابل عدد من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وهدنة لمدة 20 يوما في قطاع غزة.

القاهرة: أبلغنا جيش الاحتلال بعدم التسبب في مخاطر على حدودنا