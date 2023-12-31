موسكو: صمت مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قصف كييف لبيلغورود وصمة عار

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أكد ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف أن صمت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن الضربة الأوكرانية القاتلة على مدينة بيلغورود "وصمة عار"، بحسب وكالة "نوفوستي".



وقال غينادي: "بالطبع، لا يوجد رد فعل من هذا القبيل من مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ولن يكون هناك. لم يعد من الممكن إخفاء التحيز السياسي الواضح لفولكر تورك والمفوضية السامية لحقوق الإنسان تجاه واشنطن وبروكسل. بالنسبة لناشط في مجال حقوق الإنسان الدولية، هذا عار، لا يحق له أن يشغل مثل هذا المسمى الوظيفي الرفيع".



وأكد أن هذا مثال ملموس على سبب سوء العلاقات بين روسيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.



وأعلنت وزارة الطوارئ في آخر إحصائية ارتفاع عدد القتلى في مدينة بيلغورود جراء القصف الأوكراني إلى 18 شخصا وإصابة 111 آخرين.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن نظام كييف شن ضربة عشوائية على مدينة بيلغورود بصواريخ "فيلخا" مزودة بذخائر عنقودية محظورة وصواريخ راجمات Vampire التشيكية.



كما أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن بريطانيا تقف وراء الهجوم الإرهابي على بيلغورود، والتي تحرض بالتنسيق مع واشنطن نظام كييف على ارتكاب أعمال إرهابية.