جيش العدو يعلن مقتل رائد بكتيبة الهندسة من لواء جولاني وقائد فريق بدورية جفعاتي في غزة

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أعلن جيش العدو الإسرائيلي مساء اليوم مقتل ضابطين في قطاع غزة، أحدهما رائد بكتيبة الهندسة في لواء جولاني والآخر قائد فريق في دورية جفعاتي، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

ونشر جيش الاحتلال إسمي الجنديين اللذين لقيا مصرعهما في معارك بقطاع غزة، وهما الرائد قسطنطين سوشكو، مقاتل في كتيبة الهندسة 7086 في لواء جولاني، سقط في معركة وسط قطاع غزة، والنقيب هرئيل إيتاح قائد فريق في دورية جفعاتي، فارق الحياة متأثرا بجراحه بعد إصابته بتاريخ 22 كانون الأول من الشهر الحالي، في معركة جنوب قطاع غزة، كما نشر صور الجنود القتلى.

وبمقتل الجنديين يرتفع عدد قتلى جنود وضباط الجيش الإسرائيلي إلى 504 قتيلا.