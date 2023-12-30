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البطريرك يوحنا العاشر وكهنة دمشق وريفها إلتقوا بوزير الإعلام السوري

30
DECEMBER
2023
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اجتمع بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر وأساقفة الدار البطريركية وكهنة دمشق وريفها، بوزير الإعلام السوري بطرس الحلاق، وذلك في الدار البطريركية بدمشق.

بدأ الاجتماع بكلمة رحب فيها البطريرك العاشر بالوزير شاكراً حضوره، ومشدداً على "أهمية دور الإعلام في عالم اليوم ضمن التحديات الوجودية التي يعيشها المجتمع"، مؤكدا "أهمية استخدام الكنيسة للوسائل الحديثة في سبيل تفعيل رعايتها بالشكل الأفضل، كما وتنمية مسؤولية الكنيسة في تطوير الوعي لدى العائلات لدورها الأساسي في التربية بما يضمن تحصينها أمام الأخطار الكثيرة التي تواجهها".

ثم تحدث الوزير الحلاق عن مراحل تطور الإعلام بأشكاله المختلفة منذ نهايات القرن الماضي وحتى اليوم، وأدواته وغاياته وطريقة تأثيره في الإنسان والعالم، والمشاكل الناجمة عن سوء استخدام الوسائل الإعلامية من تفكيك للعائلة والمجتمع وطرق تفاديها، بما يكفل استخدام الإعلام كوسيلة ناجعة في نشر القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، خاصة بين الشباب، لبناء عائلة متينة تكون أساساً لمجتمع سليم.

تلا الحديث نقاش مفتوح وبنّاء لطريقة تفعيل الوسائل الإعلامية الحديثة في حياة الكنيسة بشرائحها المختلفة وضمن مستويات متعددة، بما يشدد على شهادة الكنيسة ونشر رسالتها في عالم اليوم لخير الإنسان والمجمتع.

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