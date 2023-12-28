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هذا ما تبدو عليه العاصمة الصينية.. بكين تشهد أطول موجة برد في التاريخ الحديث

28
DECEMBER
2023
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سجلت العاصمة الصينية بكين، أطول موجة برد منذ بدء التسجيل في عام 1951، حسبما ذكر مارك ستيوارت مراسل CNN.
 
تقول مقيمة في بكين، “درجة الحرارة منخفضة جدا. لا بد لي من ارتداء هذا النوع من الملابس في هذا الطقس.”
 
سواء كان الأمر بالدراجة أو سيرًا على الأقدام، يعد البقاء دافئًا في هذه المدينة الضخمة أمرًا صعبًا.
 
وفي وسط مدينة بكين هناك مجموعة من المنازل الصغيرة والشوارع الضيقة، وهي نموذجية جدًا ، وتعرف بالهوتونغ.. لكن الكثير منها يفتقر إلى التدفئة المركزية، وقد يكون ذلك أمرًا صعبًا ومكلفًا عندما تنخفض درجات الحرارة.
 
ويضطر السكان إلى استخدام التدفئة الكهربائية، رغم أن الحكومة تساعد في دفع الفاتورة، إلا أنه لا يزال من الممكن أن يكون ذلك كثيرًا بالنسبة لبعض العائلات.
 
تعمل محطات توليد الطاقة بالفحم بكامل طاقتها لتدفئة المنازل في جميع أنحاء البلاد، ومع ذلك، أدت المشاكل في أحد المصانع في وسط الصين إلى قطع التدفئة مؤقتًا في إحدى المدن.
 
تشير التوقعات إلى أن الموجة الباردة ستنتهي. مما يجعل المهام في هذه المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 20 مليون نسمة، مقبولة بعض الشيء.
CNN
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