"أضيف مخدر الاغتصاب لمشروب زوجتي".. مزحة وزير داخلية بريطانيا تثير مطالب باستقالته

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اعتذر وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، عن مزاحه بشأن إضافة مادة مخدرة للاغتصاب إلى مشروب زوجته.

وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صنداي ميرور" البريطانية، فإن كليفرلي وجه المزحة لضيفات أثناء حضورهن حفل استقبال في مقر الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر.

وقال كليفرلي – وهو وزير كبير في حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك المحافظة – إن إضافة "القليل من الروهيبنول (مخدر الاغتصاب) إلى مشروبها كل ليلة ليس غير قانوني حقًا إذا كان قليلاً فقط"، بحسب الصحيفة.

وبحسب ما ورد، أضاف كليفرلي أن سر الزواج الطويل هو التأكد من أن زوجتك "شخص يكون دائمًا مخدرًا بشكل خفيف حتى لا تتمكن أبدًا من إدراك أن هناك رجالًا أفضل هناك".

وجاءت تعليقاته في نفس اليوم الذي تعهد فيه كليفرلي بتعزيز القوانين البريطانية بشأن الارتفاع المتزايد لأسعار المشروبات في المملكة المتحدة، وفقًا لصحيفة "ميرور".

وقال متحدث باسم كليفرلي لوكالة PA Media: "في ما كان يُفهم دائمًا على أنه محادثة خاصة، أطلق جيمس، وزير الداخلية الذي كان يتناول قضية ارتفاع حوادث التخدير (بغرض الاعتداء)، ما كان من الواضح أنه كان من المفترض أن يكون مزحة ساخرة - واعتذر عنها".

وأثارت هذه التعليقات جدلا بين جماعات حقوق المرأة وأثارت دعوات لاستقالته.

وكتبت السياسية العمالية المعارضة ووزيرة الداخلية في حكومة الظل، إيفيت كوبر، على موقع إكس (تويتر سابقًا): "الارتفاع في الأسعار جريمة خطيرة ومدمرة".

وأضافت: "من غير المعقول حقًا أن يعتقد وزير الداخلية المسؤول عن معالجة العنف ضد النساء والفتيات أنه من المقبول إطلاق مثل هذه النكات. كيف يمكن للضحايا أن يثقوا به ليأخذ هذه الجريمة الدنيئة على محمل الجد؟"

ووصفت جمعية فوسيت، وهي مجموعة مناصرة للمرأة، التعليقات بأنها "مقززة".

وقالت جيميما أولتشاوسكي، الرئيسة التنفيذية لجمعية فوسيت: "لا عجب أن النساء لا يشعرن بالأمان. نحن نعلم أن "المزاح" هو العذر الذي يسمح لكراهية النساء بالازدهار. كيف يمكننا أن نثق به في التصدي بجدية للعنف ضد النساء والفتيات؟ نحن نستحق أفضل من هذا من المشرعين ويجب على كليفرلي الاستقالة".

وقالت منظمة مساعدة المرأة، وهي منظمة تهدف إلى معالجة العنف المنزلي في المملكة المتحدة: "نحن نعتمد على القادة السياسيين لاتخاذ إجراءات لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات، وكراهية النساء التي تكمن وراءه".

وتابعت: "من المهم أن يرى الناجون من حوادث التخدير أن الوزراء يتعاملون مع الموضوع بجدية ولا يقللون من أهمية الواقع الذي تواجهه الكثير من النساء".

واضطر كليفرلي إلى إصدار اعتذار آخر قبل أسابيع فقط لاستخدامه "لغة غير لائقة" في إشارة إلى النائب العمالي أليكس كننغهام. وقد اتُهم باستخدام كلمة مهينة لوصف دائرته الانتخابية في ستوكتون نورث، وهو ما ينفيه.

وتواجه بريطانيا أزمة متزايدة من ارتفاع حوادث التخدير. وبين مايو/ أيار 2022 وأبريل/ نيسان 2023، كان هناك 6732 تقريرًا عن حوادث تخدير في إنجلترا وويلز، حسبما ذكرت PA Media.