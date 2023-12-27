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منظمة الصحة: سكان غزة يواجهون خطرا جسيما يتمثل بانتشار الجوع

27
DECEMBER
2023
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حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الاربعاء من أن سكان غزة يواجهون "خطرا جسيما"، متحدثا عن "انتشار الجوع الحاد واليأس في جميع أنحاء القطاع الفلسطيني الذي دمرته الحرب"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".
 
وقالت منظمة الصحة العالمية إنها "سلمت إمدادات إلى مستشفيين الثلاثاء، أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب، وأن 21 من أصل 36 مستشفى في قطاع غزة توقفت تمامًا عن العمل".
 
ودعا مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس "المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عاجلة للتخفيف من الخطر الجسيم الذي يواجه سكان غزة ويقوض قدرة العاملين في المجال الإنساني على مساعدة الأشخاص الذين يعانون من إصابات فظيعة ومن الجوع الحاد، والمعرضين لخطر شديد للإصابة بالأمراض". 
 
وقالت المنظمة في بيان، إن موظفيها أفادوا الثلاثاء أن "الحاجة إلى الغذاء ما زالت ماسة" في جميع أنحاء قطاع غزة، في حين أن الجياع أوقفوا قوافلنا مرة أخرى اليوم على أمل الحصول على الغذاء. إن قدرة منظمة الصحة العالمية على توفير الأدوية والإمدادات الطبية والوقود للمستشفيات تواجه قيودا على نحو متزايد بسبب الجوع واليأس لدى الناس المتجهين في طريقهم إلى المستشفيات التي نصل إليها والموجودين بداخلها". 
 
وقال تيدروس "إن سلامة موظفينا واستمرارية العمليات تعتمد على وصول المزيد من المواد الغذائية إلى جميع أنحاء غزة، على الفور". 
 
واشار الى ان "ما نحتاجه بشكل عاجل الآن هو وقف إطلاق النار لتجنيب المدنيين المزيد من العنف وبدء الطريق الطويل نحو إعادة الإعمار والسلام".

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