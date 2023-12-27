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عواصف ثلجية وسط الولايات المتحدة تتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية

27
DECEMBER
2023
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ضربت عاصفة ثلجية معظم أنحاء وسط الولايات المتحدة الثلاثاء، في اليوم التالي لعيد الميلاد، وتسببت في تأخير وإلغاء عشرات الرحلات في المطارات بولاية كولورادو.
 
وقال ديفيد روث، الخبير بمركز توقعات الطقس، إن "من المفترض أن تتحسن الظروف المناخية التي شهدت تساقط ثلوج كثيفة في السهول ببطء اليوم، لكنها ستكون عملية بطيئة للغاية".
 
وفي مطار دنفر الدولي كانت هناك 200 حالة تأخير و18 حالة إلغاء حتى منتصف نهار الثلاثاء، وفقا لموقع التتبع "فلايت أوير".
 
 
وتسببت ظروف العاصفة الثلجية على الطريق السريع 70، الممتد من دنفر إلى كانساس، بإغلاقه في وقت مبكر من الثلاثاء، لكنه أعيد فتحه في وقت لاحق من الصباح.
 
وهناك تحذيرات من العاصفة الثلجية لا تزال سارية المفعول الثلاثاء في الأجزاء الغربية من داكوتا الجنوبية وداكوتا الشمالية ونبراسكا وكانساس وشمال غرب مينيسوتا، إلى جانب الأجزاء الشرقية من كولورادو ووايومنغ.
 
ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية، فإن العاصفة الثلجية تحدث عندما تتجاوز سرعة الرياح 56 كيلومترا في الساعة، مع تساقط الثلوج بكميات كثيفة، وتراجع مستوى الرؤية إلى 0.4 كيلومتر لمدة ثلاث ساعات أو أكثر.
 
وقد لقي شخص مصرعه يوم عيد الميلاد، وأصيب 3 آخرون في كانساس، عندما فقد سائق شاحنة السيطرة على الشاحنة بسبب الثلوج واصطدم وجها لوجه بسيارة رياضية على بعد 8 كيلومترات من غرب مدينة لارنيد، حسبما ذكرت دورية الولاية.
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