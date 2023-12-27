الجيش الأميركي يعلن إحباط هجمات في البحر الأحمر

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أعلنت القيادة الوسطى الأميركية، أن قطعا بحرية أميركية أسقطت 12 طائرة مسيرة، أطلقها الحوثيون في جنوب البحر الأحمر.

كما أسقطت السفن المشاركة في التحالف الدولي لحماية الملاحة في البحر الأحمر، 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن، وصاروخين من طراز كروز أطلقها الحوثيون قرب مضيق باب المندب.

وأكدت القيادة الوسطى عدم وقوع إصابات أو أضرار للسفن في المنطقة.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائرة تابعة لسلاح الجو اعترضت هدفا جويا معاديا، بعدما اقترب من إسرائيل في منطقة البحر الأحمر.

وأضاف أن وحدة التحكم الجوي التابعة لسلاح الجو قامت في وقت سابق بمراقبة الهدف طوال وقوع الحادث.