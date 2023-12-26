living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ترامب يتمنى لبايدن التعفن في الجحيم بمناسبة عيد الميلاد

26
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تمنى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في رسالة غير عادية بمناسبة عيد الميلاد للعديد من الأشخاص الذين "يتطلعون إلى تدمير الأمة"، أن "يتعفنوا في الجحيم".
 
ترامب يتمنى لبايدن التعفن في الجحيم بمناسبة عيد الميلادبايدن على قائمة "فوكس نيوز" لأكثر السياسيين فشلاً لسنة 2023
وفي عدة رسائل نشرها على منصة Truth Social هاجم ترامب الرئيس جو بايدن والمستشار الخاص جاك سميث ومعارضين سياسيين آخرين، من بينهم زعماء العالم والأشخاص الذين يؤيدون استخدام السيارات الكهربائية.
 
وكتب ترامب: "عيد ميلاد سعيد للجميع، بما في ذلك جو بايدن المحتال، وجاك سميث المختل.. وزعماء العالم، الطيبين منهم والأشرار، ولكن لا أحد منهم شرير و"مريض" مثل البلطجية الموجودين داخل بلادنا الذين، بحدودهم المفتوحة، والتضخم، والاستسلام في أفغانستان، والاحتيال، والضرائب المرتفعة، لا استقلال في الطاقة، المثلية في الجيش، وروسيا/أوكرانيا، وإسرائيل/إيران، وكل جنون السيارات الكهربائية، وأكثر من ذلك بكثير، يتطلعون إلى تدمير الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت عظيمة ذات يوم. آمل أن يتعفوا في الجحيم.. ميلا مجيد مرة أخرى".
 
 
ولا يزال ترامب هو الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية 2024، حصل على تقدم بنسبة 54% في استطلاعات الرأي لـDecision Desk HQ وThe Hill، كما أنه متقدم على بايدن بنسبة 1.9%.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   