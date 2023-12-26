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أستراليا.. مقتل امرأة وانقطاع الكهرباء عن أكثر من 100 ألف منزل إثر عاصفة شديدة

26
DECEMBER
2023
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قتلت امرأة وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 100 ألف منزل ليلة عيد الميلاد في شمال أستراليا، نتيجة عواصف رعدية شديدة هبّت على المنطقة.
 
وقالت خدمة الإسعاف في مدينة كوينزلاند، اليوم الثلاثاء، إن امرأة تبلغ من العمر 59 عاما قضت، جراء سقوط شجرة عليها في أحد شوارع غولد كوست.
 
من جهتها، قالت شركة "إنرجكس" للطاقة، إن العاصفة أحدثت أضرارا "كارثية" وأدت لسقوط أسلاك الكهرباء في بريزبين، عاصمة كوينزلاند، ومدينة غولد كوست الواقعة على بعد 80 كلم إلى الجنوب منها.
 
 
وأوضحت أن العاصفة أخرجت عن الخدمة أكثر من 800 من خطوط الكهرباء، مما أدى لانقطاع التيار عن 120 ألف مسكن.
 
وأضافت الشركة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "ما من طريقة سهلة لقول ذلك، لكن بعض العملاء لن يحصلوا على الكهرباء لعدة أيام. نحن نشهد أضرارا كارثية وواسعة النطاق بحجم إعصار".
 
 
وتابعت أن "تقارير عن مزيد من الأضرار تصل كل دقيقة".
 
في غضون ذلك، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد المنطقة في وقت لاحق الثلاثاء، هبوب عواصف رعدية شديدة مصحوبة برياح عاتية وسقوط حبات برد كبيرة وهطول أمطار غزيرة.
 
كما حذرت هيئة الأرصاد في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي من خطر فيضان نهر يقع قرب غولد كوست.
 
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