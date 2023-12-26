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بعد فشل برنامج مقاتلات إف-35.. ماسك يتحدث عن أهم سلاح في الحروب

26
DECEMBER
2023
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كتب رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك في تغريدة على موقع X أن "القوة الاقتصادية هي أساس الحرب".
 
جاء ذلك ردا على مواطنه رجل الأعمال ديفيد ساكس، الذي شارك تغريدة للمستخدم OSINT Mercury على موقع X تحدثت عن فشل برنامج مقاتلات "إف-35"، بسبب أن "عائد الاستثمار ومخرجات التصنيع وسلسلة التوريد تعني أكثر بكثير من مجرد التكنولوجيا".
 
 
وتابع المستخدم أن لوجستيات سلسلة التوريد للصيانة سيئة على نحو خاص بالنسبة لـ"إف-35"، وهو السبب الرئيسي وراء فشل تحقيق جميع أهداف الاستعداد الشهرية لأكثر من 4 سنوات حتى الآن.
 
وقال: "بالنسبة للولايات المتحدة قد يكون لطائرة "إف-35" تأثير أكبر على ساحة المعركة من طائرة J20 الصينية، إلا أن لوجستيات مسرح العمليات تجعل من الأولى طائرة غير فعالة، والأهم من ذلك أن معدل التصنيع يتزايد بشكل أسرع بالنسبة لـJ20 مقارنة بـ "إف-35" عاما بعد عام".
 
وخلص المستخدم إلى أنه "كقاعدة عامة: فإن الدولة التي تستطيع تصنيع الذخائر على نطاق واسع بكلفة أقل ولفترة أطول، هي الدولة التي تفوز في أي نزاع طويل الأمد حتى ولو كانت التكنولوجيا غير قابلة للمقارنة ولو من بعيد".
 
وديفيد ساكس رجل أعمال وكاتب ومستثمر في شركات تكنولوجيا الإنترنيت.
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