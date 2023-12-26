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الهند تنشر 3 سفن مزودة بصواريخ موجهة بعد هجوم قبالة سواحلها

26
DECEMBER
2023
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قالت البحرية الهندية في وقت متأخر من الإثنين، إنها تعتزم نشر 3 سفن مدمرة مزودة بصواريخ موجهة في بحر العرب بعد تعرض سفينة تجارية تابعة لإسرائيل لهجوم قبالة الساحل الهندي مطلع الأسبوع، في مسعى لـ"الحفاظ على وجود رادع".
 
وقال بيان إن البحرية الهندية تحقق في طبيعة الهجوم على السفينة "كيم بلوتو"، التي رست في مومباي الإثنين، وأشارت التقارير الأولية إلى هجوم بطائرة مسيّرة.
 
وأضاف البيان: "ستكون هناك حاجة لمزيد من التحليل الجنائي والفني لتحديد مصدر الهجوم، بما في ذلك نوع وكمية المتفجرات المستخدمة".
 
وكانت "كيم بلوتو" تعرضت لهجوم، وجهت واشنطن أصابع الاتهام به إلى إيران.
 
لكن متحدثا باسم وزارة الخارجية الإيرانية قال، الإثنين، إن الادعاء الأميركي بأن إيران هاجمت السفينة قرب الهند "لا أساس له من الصحة".
 
وقال وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) يوم السبت إن طائرة مسيّرة انطلقت من إيران ضربت السفينة "كيم بلوتو" في المحيط الهندي.
 
وجاءت الضربة في الوقت الذي تحاول به فرقة عمل بقيادة الولايات المتحدة، مواجهة تحديات أمنية مماثلة في البحر الأحمر، حيث تتعرض سفن يعتقد أنها مرتبطة بإسرائيل لهجمات من الحوثيين.
 
وقال بيان البحرية الهندية: "بالنظر إلى موجة الهجمات الأخيرة في بحر العرب، نشرت البحرية الهندية مدمرات الصواريخ الموجهة مورموغاو وكوتشي وكولكاتا في مناطق مختلفة، للحفاظ على وجود رادع".
 
وأضافت البحرية الهندية أن تحقيقا مشتركا في الهجوم تجريه أجهزة مختلفة، بعد أن أكمل فريق الذخائر المتفجرة تحليله.
 
ويضم طاقم السفينة 21 هنديا وفيتناميا واحدا.
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