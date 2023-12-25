مغادرة طائرة تقل هنودا قادمين من دبي بعد توقيفها في فرنسا بشبهة تهريب البشر

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غادرت اليوم الطائرة المتوقفة منذ الخميس في شمال شرق فرنسا للاشتباه بنقلها مهاجرين غير شرعيين باتجاه بومباي وعلى متنها 276 هنديا من أصل 303 أشخاص كانت تقلّهم، فيما أخلت السلطات القضائية سبيل راكبين أوقفا بشبهة تهريب البشر.

وإضافة إلى هذين الهنديين، ما زال 25 آخرون بينهم خمسة قصر (علما بأن السلطات تحدثت بداية عن قاصرين فقط) في فرنسا بعدما تقدموا بطلبات لجوء رسمية ستخضع للدراسة في مطار شارل ديغول، وفق ما أفادت إدارة منطقة مارن في بيان.

وأكدت أن طائرة "إيرباص أيه340" التابعة لشركة طيران صغيرة من رومانيا هي "ليجند ايرلاينز" التي تم توقيفها في مطار "فاتري" في مارن منذ بعد ظهر الخميس بشبهة تهريب البشر، غادرت عند الساعة 14,35 (13,35 ت غ) متوجهة إلى بومباي.