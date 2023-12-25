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سوريا تنعى الموسيقار العالمي نوري إسكندر

25
DECEMBER
2023
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 نعت وزارة الثقافة السورية والمعهد العالي للموسيقى، الموسيقار العالمي نوري إسكندر عن عمر ناهز 85 عاماً.بحسب "روسيا اليوم".

ولد نوري إسكندر العام 1938 ودرس الموسيقى في صغره على يد الموسيقي الروسي ميشيل بوزيرنكو، وبعد نيله الشهادة الثانوية سافر إلى مصر ليحصل على ليسانس في التربية الموسيقية من القاهرة العام 1964 وعاد إلى حلب ليدرس الموسيقى.
وعمل الموسيقار إسكندر طوال مسيرته الفنية الغنية التي تجاوزت 60 عاماً على نقل التراث السوري الموسيقي الشفوي إلى لغة سمعية وحفظها من الاندثار، كما سعى إلى خلق حوار موسيقي فكري استمده من التراث السوري والعربي، وألف العديد من الأعمال المهمة كالأعمال التي أكد فيها على العلاقة بين الموسيقى الشرقية والغربية.
والعام 2002 قام بتأليف موسيقى المسرحية اليونانية "باخوسيات" ليروبيديس، وقدمها في عدة بلدان أوروبية.
وتعمل الفرقة السيمفونية الوطنية السورية باستمرار على تقديم أعمال الموسيقار الراحل نوري إسكندر في برامج أمسياتها المتنوعة كما تعد مؤلفاته مادة أكاديمية غنية تدرس لطلاب المعهد العالي للموسيقى بدمشق.

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