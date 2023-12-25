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بن سلمان يهاتف السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية

25
DECEMBER
2023
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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد السعودية محمد بن سلمان، حيث قدم التهنئة للسيسي بإعادة انتخابه رئيسا لمصر.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أحمد فهمي أن ولي العهد السعودي قدم التهنئة للرئيس المصري على إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة، مؤكدا حرص السعودية على مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز العمل المشترك مع مصر بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين والأمة العربية.

وقد ثمن الرئيس المصري هذه اللفتة، مؤكدا حرص مصر المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين على مختلف الأصعدة بالإضافة إلى التنسيق المستمر بشأن قضايا العمل العربي المشترك.

وأعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر يوم الاثنين الماضي فوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بعدما حصل على 39 مليونا و 702 ألف صوت بنسبة 89.6%.

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