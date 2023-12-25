رئيسي لـ البابا: نأمل أن نشهد تحركا فوريًا لوقف المجازر بحق الابرياء في غزة

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أعرب الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي، في رسالة بعثها إلى بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، عن "أمله في أن نشهد عشية العام الميلادي الجديد تحركًا فوريًا من المجتمع الدولي لوقف العدوان على غزة والمجازر التي تُرتكب بحق الأبرياء".

وهنّأ، في رسالته، "البابا وجميع أتباع الديانة المسيحية بحلول ذكرى ميلاد النبي عيسى (عليه السلام)، واقتراب رأس السنة الميلادية 2024".

وفي سياق الرسالة، لفت رئيسي إلى "التحديات الكثيرة التي تشهدها المجتمعات الإنسانية اليوم، وأهمها هجوم الجيش الإسرائيلي على غزة". كما أبدى أسفه: "لأننا لم نشهد تحركًا حاسمًا من المنظمات والتجمعات الدولية، ورأينا دعم الإدارة الأميركية وبعض الدول الأوروبية لهذا الجيش، الذي أودى بحياة أكثر من 17 ألف إنسان مظلوم في غزة، لا سيّما النساء والأطفال".

وأضاف، "آمل أن نتمكّن من التغلب على العديد من التحديات الإنسانية واتخاذ خطوات فعّالة في طريق رُقي شعوبنا ورفعتها، وذلك عبر التمسك بنهج الأنبياء السماويين والاعتماد عليه، وخاصة السيد المسيح (ع)".