زلزال في الصين… والحصيلة 149 قتيلاً

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ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أحد أقوى الزلازل التي شهدتها الصين في السنوات الأخيرة، وبلغت قوته 6.2 درجة، أودى بحياة ما لا يقل عن 149 شخصا في منطقة نائية بشمال غرب البلاد، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين.

وكان مركز الزلزال، الذي وقع قبل أسبوع، يمتد بين إقليمي قانسو وتشينغهاي في منطقة يقطنها العديد من أبناء قومية هوي الصينية، وهي أقلية مسلمة.

وكان إقليم قانسو الأكثر تضررا من الزلزال، حيث ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن أكثر من 200 ألف منزل دُمر وأن 15 ألف منزل على وشك الانهيار.

وأدت الهزات الأرضية القوية إلى نزوح 145 ألف شخص، وأسفرت عن مقتل 117 شخصا وإصابة 781 آخرين في الإقليم حتى 22 كانون الأول.

وفي تشينغهاي غربي قانسو، لقي 32 شخصا حتفهم ولا يزال اثنان في عداد المفقودين حتى الساعة 11 مساء (15.00 بتوقيت غرينتش) أمس الأحد، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية.