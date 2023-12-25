رسالة من يحيى السنوار الى رئيس وأعضاء المكتب السياسي لحماس : كتائب القسام هشمت جيش الاحتلال ولن تخضع لشروطه

A + A -

بعث رئيس حركة حماس ب‍غزة يحيى السنوار رسالة الى رئيس وأعضاء المكتب السياسي للحركة اشار فيها الى ان "كتائب عز الدين القسام تخوض معركة شرسة وعنيفة وغير مسبوقة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي، وجيش الاحتلال تكبد خسائر باهظة في الأرواح والمعدات".

وتابع السنوار في رسالته ان "كتائب القسام استهدفت خلال الحرب البرية ما لا يقل عن 5 آلاف جندي وضابط، قُتل ثلثهم، وأصيب ثلثهم الآخر بإصابات خطيرة، والثلث الأخير بإعاقات دائمة، أما على صعيد الآليات العسكرية، فقد تم تدمير 750 منها، بين تدمير كلي وجزئي."