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لواء مصري سابق: لدينا قوات مدرعة على خط الحدود المصرية وهو ما لم يحدث من قبل وقواتنا يقظة طوال الوقت

25
DECEMBER
2023
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أكد اللواء المصري المتقاعد والمفكر الاستراتيجي سمير فرج أن الحدود المصرية مؤمنة تماما، لافتا إلى أنه حتى لو دخلت “إسرائيل” إلى محور فيلادلفيا، فستكون ما زالت في غزة.

وفي تصريح لوسائل إعلامية، قال اللواء سمير فرج: “لدينا قوات مدرعة على خط الحدود المصرية، وهو ما لم يحدث من قبل، مشيرا إلى أنه “إذا اقتربت إسرائيل من الحدود المصرية فستخالف اتفاقية كامب ديفيد”.

وأردف: “محور فيلادلفيا أرض فلسطينية تابعة لغزة وليس لمصر أي شبر فيها”، مستطردا: “محور فيلادلفيا منطقة فلسطينية عازلة بين مصر وفلسطين، ولا أحد يقترب من الحدود المصرية لأنها خط أحمر، والقوات المسلحة اتخذت خططا واحتياطات لتنفيذ قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن سيناء خط أحمر”.

وأكد اللواء سمير فرج أنه لم تقترب أي قوات إسرائيلية من الحدود المصرية، وأن الحدود المصرية مؤمنة تماما، مشددا على أن القوات المسلحة يقظة طوال الوقت.

هذا ونفت وسائل إعلام مصرية نقلا عن مصادر مطلعة، أنباء أوردها إعلام إسرائيلي حول بدء الدبابات الإسرائيلية عملية برية لاحتلال محور فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر.

ويمتد محور فيلادلفيا أو محور صلاح الدين من البحر المتوسط شمالا حتى معبر كرم أبو سالم جنوبا بطول الحدود المصرية مع قطاع غزة، والتي تبلغ حوالي 14 كيلومترا.

ونصت معاهدة السلام التي وقّعتها مصر مع “إسرائيل” عام 1979، والتي تعرف إعلاميا بمعاهدة “كامب ديفيد”، على إنشاء منطقة عازلة بطول الحدود أو ما عرف بمحور فيلادلفيا.

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