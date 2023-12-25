الشرق الأوسط السعودية: "إسرائيل" تُواصل حرباً باهظة الثمن

A + A -

الشرق الأوسط السعودية:

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس، أن تكلفة الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي «باهظة»، بعد مقتل 15 جندياً إسرائيلياً خلال يومين.

وقال نتنياهو، في مستهلّ الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن إسرائيل تدفع «ثمناً باهظاً جداً في الحرب، لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال»، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي تقارير تفيد بأن واشنطن أقنعت تل أبيب بعدم توسيع عملياتها العسكرية، مشدداً على أن «إسرائيل دولة ذات سيادة، وقراراتنا العسكرية تُبنى وفقاً لحساباتنا الخاصة».

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي قد ذكر، في بيان، أن نتنياهو أوضح، للرئيس الأميركي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، مساء السبت، أن «إسرائيل متمسكة بمواصلة الحرب حتى تحقيق كل أهدافها كاملة».



