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لندن - طهران: «الشرق الأوسط السعودية»

هدد «الحرس الثوري» الإيراني بإغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق إذا لم تتوقف الحرب في غزة، في وقت استهدفت طائرة مسيرة مجهولة المصدر، سفينة تجارية مرتبطة بإسرائيل قبالة سواحل الهند.

وقال المنسق العام لقوات «الحرس الثوري»، محمد رضا نقدي: «سيتعين على الولايات المتحدة وحلفائها قريباً انتظار إغلاق البحر المتوسط ومضيق جبل طارق»، من دون أن يوضح كيف يمكن لبلاده التي لا تطل على البحر المتوسط ذلك.

ونقل عن نقدي قوله: «بالأمس صار الخليج (...) ومضيق هرمز كابوساً بالنسبة لهم، واليوم هم محاصرون في البحر الأحمر».

وأضاف: «مع استمرار الجرائم يجب أن ينتظروا قريباً إغلاق البحر المتوسط وجبل طارق والممرات المائية، عليهم انتظار الطوفان»، متحدثاً عن «ولادة قوى مقاومة جديدة وإغلاق ممرات مائية أخرى»، من دون تقديم تفاصيل.

في هذه الأثناء، أصيبت سفينة تجارية تحمل مواد كيماوية وكانت في طريقها إلى الهند.

وقالت وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية «أمبري» إن السفينة التي ترفع علم ليبيريا، مرتبطة بإسرائيل.

وأشارت إلى اشتعال نيران جراء استهدافها من طائرة مسيّرة، ووقوع أضرار هيكلية من دون وقوع خسائر في صفوف طاقمها.

وفيما لم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن هذا الهجوم، فإن هيئة البث الإسرائيلية قالت إن المسيّرة انطلقت من إيران.