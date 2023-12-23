living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بايدن: قلبي ينفطر من الألم بعد مقتل رهينة أميركي

23
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال الرئيس الأميركي جو بايدن أمس (الجمعة) إن «قلبه يعتصره الألم» بعد أنباء عن أن أميركيا يدعى غادي حجاي قُتل على يد «حماس» خلال الهجوم على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب «رويترز». وكان يعتقد أن حماس أخذت حجاي (73 عاما)، وهو إسرائيلي أميركي، وزوجته ضمن الرهائن أثناء هجومهم.

وذكرت مجموعة تمثل عائلات الرهائن في وقت سابق أمس أن حجاي مات أثناء احتجازه كرهينة. وقال بايدن في بيان نشره البيت الأبيض: «انفطر قلبانا أنا وجيل (بايدن) بسبب الأنباء التي ذكرت أنه يعتقد الآن أن (حماس) قتلت الأميركي غادي حجاي في السابع من أكتوبر. سنواصل الصلاة من أجل سلامة زوجته جودي وعودتها آمنة».

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن جوديث واينستين زوجة حجاي ما زالت محتجزة في غزة.

ولم يذكر بيان بايدن المزيد من التفاصيل حول ما حدث لحجاي. وأضاف بايدن في بيانه: «اليوم نصلي من أجل أبنائهما الأربعة وأحفادهما السبعة وبقية أحبائهم الذين أحزنهم هذا النبأ المأساوي عنهما».

 
وأعلن كيبوتس ورابطة عائلية الجمعة وفاة حجاي. وأكد الجيش الإسرائيلي أيضا مقتله.

وأعلن منتدى عائلات الرهائن في بيان عن وفاته مشيرا إلى أنه خطف مع زوجته من كيبوتس نير عوز عندما خرجا في «مشيتهما المعتادة صباحا» في السابع من أكتوبر.
وبحسب كيبوتس نير عوز فإن جثته ما زالت بحوزة حركة حماس في قطاع غزة.

وهاجمت «حماس» تجمعات سكنية وبلدات على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة ومهرجان موسيقي في إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول). ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية أسفر الهجوم عن مقتل 1200 وأخذ 240 رهينة إلى غزة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة إن الهجوم الإسرائيلي على القطاع ردا على هجوم «حماس» أودى بحياة ما يربو على 20 ألف فلسطيني، إضافة إلى اعتبار الكثيرين في عداد المفقودين إذ يفترض أنهم دفنوا أسفل الأنقاضواستنادا إلى مصادر معلومات سابقة، أعلنت لجنة عينتها الحكومة الإسرائيلية موت بعض الرهائن غيابيا. ولا تؤكد «حماس» بشكل عام هذه الأقاويل، لكنها حذرت من أن "الوقت ينفد" بالنسبة للرهائن مع دخول الحرب مع إسرائيل أسبوعها الثاني عشر.

ووفقا لإحصاء رسمي ما زال 129 محتجزين في غزة بعد إعادة الباقين خلال هدنة في نوفمبر (تشرين الثاني) أو استعادتهم في هجوم عسكري. وقالت الحكومة الإسرائيلية إن 22 من المحتجزين في غزة لاقوا حتفهم. وذكر منتدى أسر الرهائن والمفقودين أن ما بين خمسة وعشرة من الرهائن يحملون الجنسية الأميركية.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   