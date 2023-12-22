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الكشف عن سبب جديد لفشل العدو أمام عملية "طوفان الأقصى"!

22
DECEMBER
2023
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سبوتنيك -

كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الجمعة، سببا جديدا للفشل العسكري الإسرائيلي في مواجهة عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنت عنها حركة "حماس" في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن تقليص عدد المروحيات في جيش العدو الإسرائيلي خلال العقدين الماضيين كان سببا في الفشل العسكري في مواجهة العملية العسكرية لـ"حماس"، "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر الماضي.

وألمحت القناة على موقعها الإلكتروني إلى أن جيش العدو الإسرائيلي كان يولي الاهتمام بالجبهة الشمالية أمام "حزب الله"  على حساب الجبهة الجنوبية أمام قطاع غزة.

وفي سياق متصل، قال غيورا زالتس، رئيس بلدية الجليل الأعلى في الشمال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن "حزب الله"  هو صاحب اليد العليا شمالي البلاد.

ونقلت إذاعة جيش العدو الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن غيورا زالتس، أنه في حالة الحرب هناك طرف خاسر وآخر فائز، و"حزب الله"  هو صاحب اليد الطولى شمالي إسرائيل.

وجاء تصريح رئيس بلدية الجليل الأعلى، تعليقًا على طلب اجيش العدو الإسرائيلي من بعض المستوطنات في منطقة الجليل الأعلى غير القريبة من السياج الحدودي مع لبنان، إعادة أسلحة الوحدات الاحتياطية إلى الجيش.

وكان غيورا زالتس نفسه قد صرح قبل يومين، بأن السيد حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" هو من يحدد الوتيرة في الشمال الإسرائيلي بما يراه "مناسبا له ولحزبه" .

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