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الأردن يعلن عن مسار جديد لإدخال المساعدات إلى غزة مباشرة

21
DECEMBER
2023
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أعلن الناطق باسم الحكومة الأردنية مهند المبيضين أن المملكة نجحت في إيجاد مسار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مباشرة عبر جسر الملك حسين.

 وأضاف المبيضين اليوم الخميس، أن الأردن يقود جهدا دوليا أمميا لإدامة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأهل في قطاع غزة، موضحا أن الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الأغذية العالمي سيّرا أمس الأربعاء، قافلة مساعدات مكونة من 46 شاحنة محملة بـ750 طنا من المواد الغذائية الأساسية.
وقال إن شاحنات مدنية أردنية حملتها إلى معبر العوجا، ثم إلى غزة عبر معبر كرم أبو سالم، مؤكدا على أن هذه الخطوة تعد انتصارا للدبلوماسية الأردنية في إدامة إرسال المساعدات إلى غزة، للتخفيف عن الأهل في القطاع.

 ولفت المبيضين إلى أن إيصال المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم يعد أقل مسافة ويضمن وصولها بشكل أسرع، نظرا لما يتعرض له معبر رفح من ضغط في حجم المساعدات، وصعوبة إيصالها بشكل مستدام نتيجة ما تقوم به قوات الجيش الإسرائيلي من إجراءات تعرقل إدامة وصول هذه المساعدات إلى داخل القطاع.

ولفت المبيضين إلى دور الشعب الأردني والقطاع الخاص في التبرع لدعم الفلسطينيين في غزة، من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الأمر الذي يعكس أهمية القضية الفلسطينية في وجدان الأردنيين.

وحول المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة، أكد المبيضين أن إنشاء هذا المستشفى جاء استمرارا للرسالة الأردنية بضرورة دعم الفلسطينيين في غزة، بغية تقديم كل أشكال الدعم والمساندة للأهل في القطاع، والتخفيف عنهم جراء ما يتعرضون له من ظروف صعبة نتيجة استمرار القصف الإسرائيلي.

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