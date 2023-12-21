طائرة اختفت قبل 9 سنوات بـ227 راكباً.. صياد يفجر مفاجأة

أكثر من 9 سنوات مضت على فاجعة الطائرة الماليزية التي فقدت قبالة سواحل جنوب أستراليا في 8 مارس 2014، دون أن تصل السلطات المعنية إلى أي معلومة حول مصيرها أو تعثر حتى على شيء من حطامها.
لكن صياداً أسترالياً مخضرماً كشف معلومات جديدة.
فقد زعم الصياد المتقاعد كيت أولفر، أنه عثر على قطعة كبيرة من جناح طائرة الخطوط الجوية الماليزية المفقودة MH370.، حين كان يبحر بقاربه في أعماق البحار في سبتمبر أو أكتوبر من عام 2014، بعد أشهر قليلة من اختفاء الطائرة
" تمنيت لو أني لم أره"
وقال:" تمنيت لو أني لم أر هذا الشيء.. ولكن هذا ما حصل، فلقد كان جناح الطائرة."
كما أضاف الرجل البالغ من العمر 77 عاما، أنه يستطيع أن يعطي السلطات الأسترالية إحداثيات المكان الذي اكتشف فيه الجناح بعد أكثر من تسع سنوات من العثور عليه. وأوضح أن الدافع وراء كشف معلوماته الآن يعود إلى رغبته في مساعدة عائلات الركاب الضحايا الذين كانوا على متن تلك الرحلة المشؤومة.