أبو عبيدة: تمكنا من قتل 25 جنديا من جيش الاحتلال خلال ال72 ساعة الأخيرة

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أشار الناطق العسكري باسم كتائب "القسام" أبو عبيدة، الى أن "مجاهدينا تمكنوا خلال ال72 ساعة الأخيرة من تدمير 41 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وتمكنوا من قتل 25 جنديا وإصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة".

وأعلن عن "استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر" ، مشدداً على أنه "تمّ تفخيخ نفقين ومنزلٍ وتفجيرهما في جنود الاحتلال إضافة لعملية قنص استهدفت أحد الجنود".



وقال: "دك مجاهدونا مقار وغرف القيادة الميدانية بالقذائف والصواريخ في كافة محاور القتال في قطاع غزة، وأمطرنا تل أبيب برشقة صاروخية إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة".