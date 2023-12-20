احتجاجا على "قانون الهجرة" المثير للجدل... وزير الصحة الفرنسي يقدم استقالته

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أكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران أن وزير الصحة أوريليان روسو قدم استقالته وتم استبداله مؤقتا بالوزيرة المنتدبة الحالية المكلفة بالمهن الصحية أنييس فيرمان لو بودو.

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"عواقب سياسية خطيرة".. اليمين الفرنسي ينجح بتمرير قانون للهجرة مثير للجدل!



وأتت استقالة روسو على خلفية معارضته قانون الهجرة الذي تبناه البرلمان مساء الثلاثاء، لكن فيران شدد في إيجاز صحافي بعد اجتماع للحكومة أن "لا حركة تمرد وزارية".



وأقر البرلمان الفرنسي بصورة نهائية الثلاثاء، مشروع قانون مثير للجدل بشأن الهجرة، قالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه هذا القانون ينطوي على عواقب سياسية خطيرة".



ويهدف القانون إلى تسريع إجراءات اللجوء وتقصير فترات الاستئناف، وجعل لم شمل الأسرة أكثر صعوبة وتشديد شروط التأشيرات الطبية.



كما سيكون في المستقبل من الممكن أيضا ترحيل الأشخاص الذين كانت تقل أعمارهم عن 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا، وكذلك ترحيل حتى الآباء أو الأمهات الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.



وفور إقرار مشروع القانون أعلن الحزب الاشتراكي عزمه على الطعن بالنص أمام المجلس الدستوري.