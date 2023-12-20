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الولايات المتحدة.. السجن 40 شهرا لأحد زعماء فرقة "براود بويز" المتطرفة

20
DECEMBER
2023
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حكم على ملازم سابق في فرقة "براود بويز" اليمينية المتطرفة بتهمة التآمر لمنع الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن يصبح رئيسا في 6 يناير 2021، بالسجن لمدة 40 شهرا.
 
الولايات المتحدة.. السجن 40 شهرا لأحد زعماء فرقة القضاء الأمريكي يحكم بالسجن 17 عاما لزعيم مجموعة يمينية في قضية اقتحام الكابيتول
كان تشارلز دونوهو (35 عاما)، أول من أقر من قيادة "براود بويز" بالذنب وساعد المدعين في قضيتهم، مما أدى إلى إدانة العديد من قادة المجموعة بالتآمر التحريضي.
 
واعترف دونوهو بأنه مذنب في تهمتين جنائيتين تتعلقان بالهجوم على الكابيتول الأمريكي بتهمة التآمر لعرقلة إجراء رسمي في 6 يناير والاعتداء على ضابط بإلقاء زجاجتي مياه على الشرطة أثناء أعمال الشغب.
 
وأثناء النطق بالحكم على دونوهو، أشار المدعي العام جيسون ماكولو إلى "مساهمته في التحقيق في قيادة المجموعة ومؤامرتهم لوقف انتخاب بايدن"، مضيفا أن دونوهو قدم تفاصيل "نطاق تلك المؤامرة".
 
وطلب ممثلو الادعاء تخفيضا كبيرا في الحكم الصادر بحق دونوهو بسبب تعاونه، وهو ما وافق عليه القاضي تيموثي كيلي.
 
وقد قضى دونوهو بالفعل ما يقرب من 38 شهرا من عقوبته البالغة 40 شهرا.
 
وقال ماكولو إنه في 6 يناير، كان دونوهو "عمل بمثابة عيون وآذان" المجموعة، حيث قام بالإبلاغ عن الحركات والأفعال إلى محادثات المجموعة، وأن دونوهو كان يتبع أوامر كبار قادة المجموعة.
 
ووقف دونوهو أمام القاضي مع والديه وأجداده وأخيه وخالاته وأعمامه وصديقته الجالسين في المعرض خلفه. وقال للقاضي إنه يريد الاعتذار للبلد بأكمله عن أفعاله وكذلك لضباط إنفاذ القانون الذين تعرضوا للهجوم.
روسيا اليوم
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