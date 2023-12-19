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مفاوضات مكثفة في مجلس الأمن لتمرير مشروع قرار جديد لوقف إطلاق النار في غزة

19
DECEMBER
2023
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تجري مفاوضات مكثفة في الأمم المتحدة قبل التصويت المتوقع اليوم على مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة للسماح بدخول المساعدات الأساسية، وذلك بحسب ما أفادت شبكة "CNN".

 وكان من المقرر التصويت على مشروع القرار الاثنين لكن تم تأجيله لمدة يوم لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.
وفي قلب المحادثات توجد صياغة يمكن أن تحصل على تصويت بـ"نعم" من الولايات المتحدة أو على الأقل امتناع عن التصويت، وهو ما من شأنه أن يسمح بتمرير الإجراء.

 ويقال إن مشروع القرار تضمن في الأصل دعوة إلى "وقف الأعمال العدائية" للسماح بدخول المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة.

 وكان الدبلوماسيون يأملون في أن يؤدي تغيير كلمات في مشروع القرار إلى "تعليق الأعمال العدائية" إلى الحصول على الدعم الأميركي، وفق ما نقلته الشبكة.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد الإجراءات السابقة في مجلس الأمن وصوتت ضد دعوة لوقف إطلاق النار في الجمعية العامة الموسعة.

وأفادت "CNN" بأنه إذا سمحت الولايات المتحدة بتمرير القرار فسيكون ذلك بمثابة إشارة مهمة لـ "إسرائيل" بما في ذلك من أكبر حلفائها، حول الغضب الدولي المتزايد بشأن الوضع الإنساني في غزة.

ومن المتوقع أن يجري التصويت اليوم الثلاثاء عندما يجتمع مجلس الأمن في الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت الشرقي، لكن من المتوقع أن يناقش أمورا أخرى قبل تناول مسألة الشرق الأوسط.

 

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