استطلاع: 57% من الأمريكيين يعارضون سياسة بايدن تجاه الحرب في غزة

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أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة "نيويورك تايمز" وكلية سيينا أن أكثر من نصف الناخبين الأمريكيين (75%) يعارضون سياسة تعامل الرئيس الأمريكي جو بايدن مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وبحسب الاستطلاع، فإن 36% من المشاركين "لا يوافقون بشدة" على "تعامل بايدن مع الصراع" في غزة، و21% غيرهم "لا يوافقون إلى حد ما"، بينما قال 11% فقط من المستطلعة آراؤهم إنهم "يوافقون بشدة" على سياسات بايدن في الشرق الأوسط.

فيما كان 22% من المشاركين "موافقين إلى حد ما"، وامتنع 11% من الناخبين الأمريكيين الذين شاركوا في الاستطلاع عن الإجابة أو قالوا إنهم لا يعرفون الإجابة عن السؤال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن (46%) من الناخبين الأمريكيين يعتقدون أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيكون قادرا على إدارة الصراع في قطاع غزة، و(38%) يثقون في أن رئيس البيت الأبيض الحالي سيتمكن من فعل ذلك بشكل أفضل.

وقال أغلبية المشاركين في الاستطلاع والذين بلغت نسبتهم (54%) إنهم يؤيدون بشدة أو بالأحرى يؤيدون تقديم مساعدات اقتصادية وعسكرية إضافية لإسرائيل، بينما عارض 38% من المستطلعين ذلك، وقال 22% آخرين إنهم يعارضون بشدة تقديم مساعدات إضافية لإسرائيل.

وفي حديثهم عن الضحايا المدنيين جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، قال 30% فقط من المشاركين أن إسرائيل تتخذ "احتياطات كافية" لتجنب وقوع إصابات بين المدنيين. فيما يعتقد ما يقرب من نصف المستطلعين 48%، أن السلطات الإسرائيلية لا تتخذ الاحتياطات الكافية لتقليل الضحايا المدنيين، وأجاب 21% من المستطلعين بـ "لا أعرف" أو لم يجيبوا عن السؤال.

وكشف الاستطلاع أيضا مع أي جانب من الصراع في الشرق الأوسط يتعاطف الناخبون الأمريكيون أكثر، وقال 47% من المستطلعين إنهم يتعاطفون مع إسرائيل، و20% مع الفلسطينيين، و13% آخرين يتعاطفون مع طرفي الصراع، أما الـ 20% المتبقية من المشاركين فأجابوا بـ "لا أعرف" أو تجنبوا الإجابة.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 10 إلى 14 ديسمبر على 1016 ناخبا مسجلا في الولايات المتحدة، وتراوح الخطأ الإحصائي من +/- 3.5 إلى 3.7 نقطة مئوية.