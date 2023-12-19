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هانتر بايدن يمثل أمام المحكمة في 11 يناير

19
DECEMBER
2023
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أظهرت الوثائق القضائية أن هانتر بايدن، نجل الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيمثل أمام المحكمة في لوس أنجلوس يوم 11 يناير، حيث سيحاكم في قضية التهرب الضريبي.
 
وسيواجه بايدن الابن 9 تهم جنائية متعلقة بالتهرب من دفع الضرائب على العوائد التي حصل عليها من مشاريع تجارية في الخارج.
 
وحسب موقع المحكمة سيمثل بايدن أمام قاضية التحقيق ألكا ساغار عند الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي.
 
وتشير وسائل الإعلام الأمريكية إلى أن هانتر بايدن من المتوقع أن يدفع ببراءته أمام المحكمة.
 
يذكر أن المحقق الخاص ديفيد وايس المعين من قبل وزارة العدل الأمريكية، وجه إلى هانتر بايدن في 8 ديسمبر الجاري التهم الجنائية بالتأخر عن دفع نحو 1.4 مليون دولار من الضرائب الفدرالية خلال الفترة بين 2016 و2019.
 
وحسب التقارير الإعلامية الأمريكية، فإن نجل بايدن قد يواجه عقوبة تصل إلى 17 عاما في السجن في حال إدانته.
روسيا اليوم
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