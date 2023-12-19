زلزال بقوة 5.9 يضرب الصين.. وسقوط 110 قتلى على الأقل

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لقي أكثر من 110 أشخاص مصرعهم في زلزال بقوة 5.9 درجات ضرب، ليل الاثنين، مقاطعة غانسو في شمال غربي الصين، وفق ما أفادت وسائل إعلام رسمية فجر الثلاثاء.

ونقلت شبكة التلفزيون الرسمية "سي سي تي في" CCTV عن هيئة الإغاثة من الكوارث في غانسو أنّ الزلزال العنيف أسفر عن سقوط 100 قتيل وعشرات الجرحى في هذه المقاطعة.

ووقع الزلزال في مقاطعة غانسو بالقرب من الحدود مع مقاطعة تشينغهاي.

وأضافت "سي سي تي في" CCTV أنّه في مدينة هايدونغ بمقاطعة تشينغهاي أسفر الزلزال عن سقوط 11 قتيلاً وأكثر من 100 جريح.

من جهتها، قالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" الرسمية إنّ الزلزال خلّف أضراراً مادية جسيمة، بما في ذلك انهيار مساكن، ودفع بالعديد من السكّان إلى الهروب إلى الشوارع.

وأكّدت شينخوا أنّ السلطات أرسلت فرق الإغاثة إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مشيرة إلى أنّ أعمال انتشال الضحايا والبحث عن ناجين من تحت الأنقاض انطلقت فجر الثلاثاء.

ودعا الرئيس الصيني شي جينبينغ إلى بذل "كل الجهود الممكنة" في عمليات البحث والإنقاذ.

وأظهرت مقاطع فيديو نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي سقوفاً منهارة وحطاماً على الطرق.

وبحسب "شينخوا" فقد أدّى الزلزال إلى انقطاع إمدادات المياه والكهرباء عن بعض القرى.

ووقع الزلزال على عمق ضحل يناهز عشرة كيلومترات، على بُعد حوالي مئة كلم جنوب غرب لانغشو، عاصمة مقاطعة غانسو، وأعقبته هزات ارتدادية عدة، بحسب المعهد الأميركي للجيوفيزياء.

والزلازل ليست نادرة في الصين، ففي أغسطس المنصرم أدّى زلزال بقوة 5.4 درجات في شرق البلاد إلى إصابة 23 شخصاً بجروح وتدمير عشرات المباني.

وفي سبتمبر 2022، تسبّب زلزال بقوة 6.6 درجات في مقاطعة سيتشوان (جنوب غرب الصين) بمقتل 100 شخص.

وفي 2008، ضرب زلزال بقوة 7.9 درجات مقاطعة سيتشوان ما أدّى لسقوط أكثر من 87 ألف شخص بين قتيل ومفقود، من بينهم 5335 تلميذاً.