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روسيا اليوم: قال العقيد البحري الأمريكي هاري تاباخ، إن الأوكرانيين غير قادرين على إدارة الأموال من الولايات المتحدة بشكل صحيح لأنهم لا يعرفون حتى أساسيات الاستراتيجية.

وفي مقابلة مع الصحفية الأوكرانية تاتيانا بوبوفا، أضاف تاباخ، الذي ترأس في فترة سابقة مكتب البعثة العسكرية للناتو في موسكو: "حسنا، حتى لو قدمنا هذه الأموال لكم، ماذا بعد ذلك؟ المختصون العسكريون لديكم في أوكرانيا لا يفقهون حتى في الأمور الأساسية. على الأغلب لم يطالعوا ولا حتى أي كتاب عسكري. يرددون كالببغاء الغبي فقط كلمات عن الهجوم المضاد".

ووفقا له، لا ينبغي للأوكرانيين أن يعلقوا توقعات كبيرة على المساعدات المالية من الغرب، لأنه وفي كل الأحوال، لن يتم إنفاق هذا الدعم المالي على شراء أنواع الأسلحة التي تحتاجها القوات الأوكرانية بالفعل، بما في ذلك الطيران والدفاع الجوي.

وقال الخبير العسكري الأمريكي: "حتى مع هذه المساعدة، ستخسرون، لأن هذه ليست مساعدة، بل مكيدة".