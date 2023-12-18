عاصفة تغرق ولاية فلوريدا الأميركية بالأمطار

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ألغت ولاية فلوريدا الأميركية، يوم الأحد، استعراضات القوارب وغيرها من مظاهر الاحتفال المرتبطة بالعطلات، بعد أن أسقطت عاصفة 12.7 سم من الأمطار على أنحاء الولاية فلوريدا، وغمرت الشوارع بالمياه، قبل أن تتجه صوب الساحل الشرقي.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية تحذيرات عدة من الفيضانات واحتمال حدوث فيضانات طفيفة في منطقة واسعة من الولاية، تمتد من ساحل الخليج الجنوبي الغربي وحتى جاكسونفيل.

غير أن المطارات الرئيسية ظلت مفتوحة مع بداية موسم السفر المزدحم في العطلات.

وقال كارماين مارسينو، قائد شرطة مقاطعة لي، عبر منصة "إكس" المعروفة سابقا باسم تويتر: "اليوم ليس مناسبا للسباحة او ركوب القوارب".

وصدرت تحذيرات ساحلية في معظم أنحاء الولاية بعد أن حركت الرياح القوية المياه في الخليج وعلى طول ساحل المحيط الأطلسي الشمالي.

بيد أن العاصفة قد تمثل بارقة أمل جيدة لأولئك المقيمين في جنوب غرب فلوريدا والذين يواجهون قيودا على المياه وظروف الجفاف مع اقتراب ما يعرف عادة بموسم الجفاف.