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حركة بذيئة لمذيعة شهيرة على الهواء.. فيديو جديد يكشف ما فعلته

18
DECEMBER
2023
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بعدما أثارت حركتها "البذيئة" على الهواء مباشرة انتقادات واسعة، أظهر فيديو جديد ما فعلته مذيعة قناة BBC مريم موشيري أمام شاشة التلفزيون في وقت سابق هذا الشهر.
 
 
وأظهرت لقطات كاميرا "BBC" موشيري، 46 عاما، وهي تعد تنازلياً من الرقم عشرة بأصابعها، بينما كان الفريق يستعد لبدء البث المباشر، وفق مقطع فيديو انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي.
 
بعد ذلك، قامت المذيعة بسلسلة من الإيماءات بيديها قبل أن تصل إلى الرقم "واحد" لتظهر الحركة المسيئة على الهواء مباشرة.
 
 
من جانبها، علقت الإعلامية البريطانية عبر حسابها في "إكس"، وكتبت "إذاً قام شخص ما بإصدار الفيديو الكامل!"، مبينة أن شبكة BBC لم تنشر الفيديو ولا هي أيضاً.
 
كما قالت "هذا الفيديو يسعدني، لأنه يوضح أنني كنت أمزح مع الطاقم أثناء العد التنازلي"، مجددة اعتذارها لأنه تم بثه على الهواء.
 
واختتمت قائلة "كان من المفترض أن تكون مزحة خاصة مع الزملاء".
 
اعتذار سابق.. "قصدت الرقم واحد"
وكانت المذيعة، قدمت اعتذارا في 7 ديسمبر الجاري عبر حسابها قائلة: "مرحباً جميعاً، بالأمس قبل نهاية الساعة كنت أمزح مع فريق العمل في الاستوديو. كنت أتظاهر بالعد التنازلي بينما كان المدير يعدّ معي تنازلياً من 10-0.. وعندما وصلنا إلى 1، أدرت إصبعي على سبيل المزاح ولم أدرك أنه سيتم التقاط هذا بالكاميرا".
 
 
كما تابعت "لقد كانت مزحة خاصة مع الفريق وأنا آسفة جداً لأنها خرجت على الهواء! لم يكن في نيتي أن يحدث هذا، وأنا آسفة إذا أساءت أو أزعجت أي شخص. فأنا لم أكن أقصد المشاهدين بهذه الحركة، وقد كانت مجرّد نكتة سخيفة موجهة لعدد قليل من زملائي".
 
وانهالت الانتقادات اللاذعة على المذيعة المخضرمة، ووصف البعض ما حدث سقطة كبيرة في تاريخها، فيما أشاد آخرون باعتذارها وشفافيتها بالقول إنها كانت "مزحة".
 
يذكر أن المذيعة عمرها 46 عاماً وهي من أصول إيرانية، من مواليد طهران، عملت كمقدمة أخبار في BBC لأكثر من 15 عاماً قبل ترقيتها لمنصب "كبير مقدمي البرامج" في 2019، وشقت طريقها نحو النجاح بإجراء مقابلات مع أبرز الرؤساء التنفيذيين في العالم بمن فيهم جيف بيزوس.
 
اضعط هنا لمشاهدة الفيدو
 
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