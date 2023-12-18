living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هيلي تقلص الفارق مع ترامب في ولاية نيوهامبشاير

18
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
نجحت نيكي هيلي في تضييق الفجوة مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ولاية رئيسية للتصويت المبكر.
 
فقد أظهر استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" بالتعاون مع "يوغوف"، اليوم الأحد، أن 29% من الناخبين المحتملين للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير سيصوتون لهيلي، بينما قال 44% إنهم يدعمون ترامب.
 
وتعتبر هذه النتيجة أخبارا جيدة جدا لهيلي حيث تلقت مؤخراً تأييداً مرموقاً من الحاكم كريس سونونو، الذي تعهد بأن يكون خلف هيلي بنسبة "110%".
 
كما ينظر الناخبون في نيو هامبشاير الذين شملهم الاستطلاع إلى هيلي باعتبارها المرشحة الأكثر "احتراما" و"معقولية" في السباق التمهيدي، ووصفها 53% بأنها "جاهزة"، مقارنة بـ 54% لترامب.
 
وعلى الرغم من أن دعم ترامب لا يزال قويا في الولاية، فإن سنونو قال يوم الأحد إن الناخبين ما زالوا ينتظرون اتخاذ قراراتهم.
 
ترامب يتقدم في أيوا
وقالت الحاكمة الجمهورية خلال مقابلة مع هيلي أذيعت على شبكة ABC "الكثير من القرارات لن يتم اتخاذها حتى الأسبوعين الماضيين وفي نيو هامبشاير، الأمر كله يتعلق بالنتائج".
 
ومع ذلك، في ولاية أيوا، لا يزال ترامب يحتفظ بفارق كبير وتتخلف هيلي عن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يتباهى بتأييده من حاكم ولاية أيوا كيم رينولدز.
 
ووفقاً للاستطلاع، فإن 58% من المشاركين المحتملين في المؤتمرات الحزبية يدعمون ترامب، بينما يؤيد 22% دي سانتيس، ويقول 13% إنهم مع هيلي.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   