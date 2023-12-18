هيلي تقلص الفارق مع ترامب في ولاية نيوهامبشاير

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نجحت نيكي هيلي في تضييق الفجوة مع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في ولاية رئيسية للتصويت المبكر.

فقد أظهر استطلاع أجرته شبكة "سي بي إس نيوز" بالتعاون مع "يوغوف"، اليوم الأحد، أن 29% من الناخبين المحتملين للحزب الجمهوري في نيو هامبشاير سيصوتون لهيلي، بينما قال 44% إنهم يدعمون ترامب.

وتعتبر هذه النتيجة أخبارا جيدة جدا لهيلي حيث تلقت مؤخراً تأييداً مرموقاً من الحاكم كريس سونونو، الذي تعهد بأن يكون خلف هيلي بنسبة "110%".

كما ينظر الناخبون في نيو هامبشاير الذين شملهم الاستطلاع إلى هيلي باعتبارها المرشحة الأكثر "احتراما" و"معقولية" في السباق التمهيدي، ووصفها 53% بأنها "جاهزة"، مقارنة بـ 54% لترامب.

وعلى الرغم من أن دعم ترامب لا يزال قويا في الولاية، فإن سنونو قال يوم الأحد إن الناخبين ما زالوا ينتظرون اتخاذ قراراتهم.

ترامب يتقدم في أيوا

وقالت الحاكمة الجمهورية خلال مقابلة مع هيلي أذيعت على شبكة ABC "الكثير من القرارات لن يتم اتخاذها حتى الأسبوعين الماضيين وفي نيو هامبشاير، الأمر كله يتعلق بالنتائج".

ومع ذلك، في ولاية أيوا، لا يزال ترامب يحتفظ بفارق كبير وتتخلف هيلي عن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يتباهى بتأييده من حاكم ولاية أيوا كيم رينولدز.

ووفقاً للاستطلاع، فإن 58% من المشاركين المحتملين في المؤتمرات الحزبية يدعمون ترامب، بينما يؤيد 22% دي سانتيس، ويقول 13% إنهم مع هيلي.