تقارير بريطانية عن حادث في محيط باب المندب

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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إنها تلقت تقريرا عن حادث وقع بالقرب من مضيق باب المندب على بعد 30 ميلا بحريا إلى الجنوب من ميناء المخا اليمني.

وقالت الهيئة في مذكرة إرشادية إن انفجارا محتملا وقع في المياه على بعد ميلين بحريين من إحدى السفن.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاترين كولونا، حذرت من أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر لا يمكنها أن تبقى دون رد.

وعلى الصعيد ذاته، نقل موقعُ "سيمافور" الأميركي عن مسؤولين أميركيين قولهم إن البنتاغون بدأ مناقشة إمكانية شن ضربات على أهداف عسكرية حوثية، مع الأخذ في الاعتبار المخاوف من أن مثل هذه الخطوة قد تؤدي إلى بدء حرب أوسع ضد إيران ووكلائها في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت علقت شركات شحن بحري مرور سفنها في البحر الأحمر حتى إشعار آخر.