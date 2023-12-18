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كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا بعيد المدى وأميركا تندد

18
DECEMBER
2023
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قالت كوريا الجنوبية واليابان اليوم الاثنين إن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي بعيد المدى في ثاني عملية إطلاق في أقل من 12 ساعة.
 
وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن الصاروخ أُطلق من منطقة قريبة من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ باتجاه البحر قبالة الساحل الشرقي لكوريا الشمالية وقطع نحو 1000 كيلومتر.
 
وقال مسؤول بالحكومة اليابانية إن الصاروخ الذي أطلقته كوريا الشمالية هو صاروخ عابر للقارات يصل مداه إلى أكثر من 15 ألف كيلومتر ويمكنه الوصول إلى أي مكان في الولايات المتحدة، وفقا لرويترز.
وأضاف المسؤول أن الصاروخ حلق لمدة 73 دقيقة تقريبا وسقط في البحر غرب هوكايدو.
 
وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية نقلا عن مسؤولين حكوميين أن الصاروخ وصل إلى ارتفاع يزيد على 6 آلاف كيلومتر.
 
وقدمت اليابان احتجاجا شديد اللهجة ضد كوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية في بكين.
 
وقالت طوكيو إنها ستواصل التعاون الثلاثي الوثيق مع الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.
 
 وفي الأسبوع الماضي، قال نائب مستشار الأمن القومي في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية ربما تستعد لإطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات هذا الشهر وأحجم عن تقديم أي تفاصيل.
 
وجاء إطلاق الصاروخ اليوم بعد ساعات فقط من إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا قصير المدى قطع مسافة 570 كيلومترا وسقط في المحيط.
 
وأعقبت كوريا الشمالية هذا الإطلاق ببيان شديد اللهجة أدانت فيه الولايات المتحدة لتدبيرها ما سمته "مقدمة لحرب نووية" بعد وصول غواصة تعمل بالطاقة النووية إلى كوريا الجنوبية أمس الأحد.
 
وفي واشنطن، نددت الولايات المتحدة اليوم الاثنين بالتجربة التي أجرتها كوريا الشمالية صباح اليوم على صاروخ باليستي ووصفتها بأنها تشكل تهديدا لجيرانها، وفقا لما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية.
 
وقالت الوزارة إن "عمليات الإطلاق هذه تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن الدولي شأنها شأن عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخرى التي أجرتها بيونغ يانغ هذا العام".
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