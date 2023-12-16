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واشنطن «توبّخ» إسرائيل: لا تهاجموا الجيش اللبناني!

16
DECEMBER
2023
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الأخبار -

 نقلت شبكة «CNN» الأميركيّة، عن مسؤولين أميركيين، قولهم إن «إدارة بايدن وبّخت إسرائيل بشأن هجماتها على الجيش اللبناني»، خلال التصعيد الحالي عند الحدود الجنوبية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف المسؤولون، أن »إدارة بايدن أبلغت إسرائيل بأن الهجمات على الجيش اللبناني غير مقبولة». ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمنيّين، قولهم إن «إسرائيل هاجمت الجيش اللبناني أكثر من 34 مرة منذ 7 أكتوبر»، مشيرين إلى أنه «ربما لم يمارس الجنود والضباط الإسرائيليون ضبط نفس كافياً». وصرّح المسؤولون الأميركيون، أن «إدارة بايدن محبطة من الهجمات على الجيش اللبناني لاعتقادها بأنه سيكون جزءاً من أي حلّ». كما عبّروا عن قلقهم «بشكل عميق إزاء توسّع الصراع بين إسرائيل وحماس إلى شمال إسرائيل»، مؤكّدين على العمل «مع إسرائيل ولبنان لاحتواء الحرب».

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