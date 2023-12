A + A -

Transcarpathia in western Ukraine, a village council deputy detonated a grenade during a session meeting. He himself died, 11 people were injured

عضو مجلس بلدي في أوكرانيا يفجر قنبلة خلال اجتماع للمجلس البلدي، ما أدى الى مقتله وجرح 11 شخصاً في القاعة.

الفيديو على الرابط التالي: https://twitter.com/SenoreAmore/status/1735636801681858699?t=ULVy4C7USw6juJ8LWKcn2g&s=08