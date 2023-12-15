الأمم المتحدة: لا ينبغي التسامح مع تدنيس الأماكن الدينية

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علقت الأمم المتحدة على اقتحام الجيش الإسرائيلي مسجدا في مدينة جنين بالضفة الغربية، مشددة على أنه "لا ينبغي التسامح مع تدنيس الأماكن الدينية".

الأمم المتحدة: لا ينبغي التسامح مع تدنيس الأماكن الدينيةنشطاء يتداولون فيديو عن "اقتحام" كنيس يهودي بتل أبيب و"رفع الأذان فيه" (فيديو)

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين: "لا ينبغي التسامح مع تدنيس الأماكن الدينية، وهذا أقل ما يقال عنه أنه يتعارض مع الآداب العامة".

وشدد المسؤول الأممي على "ضرورة احترام الأماكن الدينية، وعدم تشويهها بطريقة أو بأخرى".

هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه "أبعد عددا من جنوده عن الخدمة"، بعدما أقاموا صلاة يهودية داخل مسجد في مخيم جنين عقب اقتحامه في حملة على مدينة ومخيم جنين استمرت 3 أيام.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن "سلوك الجنود في مقاطع الفيديو خطير ويتعارض تماما مع قيم الجيش الإسرائيلي، وسيتم تأديب الجنود وفقا لذلك".