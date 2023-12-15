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إردوغان يحذر بايدن من عواقب إقليمية وعالمية

15
DECEMBER
2023
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نبه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان نظيره الأميركي جو بايدن مساء الخميس الى "العواقب الإقليمية والعالمية السلبية" للحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، في أول اتصال هاتفي بينهما منذ اندلاعها في 7 اكتوبر.
 
وذكرت الرئاسة التركية في بيان صدر عقب الاتصال أن "الرئيس إردوغان أكد أنّ تكثيف الهجمات الإسرائيلية وإطالة أمدها يمكن أن تكون لهما عواقب إقليمية وعالمية سلبية".
 
وشدّد إردوغان على أنّ "سحب دعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل يمكن أن يضمن وقفًا سريعًا لإطلاق النار".
 
وشجب الرئيس التركي في مناسبات عديدة وبعبارات قاسية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة ودعم الولايات المتحدة غير المشروط لإسرائيل التي وصفها مراراً بأنها دولة "إرهابية".
 
وأعلن إردوغان أن "للولايات المتحدة مسؤولية تاريخية في ضمان وقف دائم لإطلاق النار في المنطقة في أسرع وقت ممكن".
 
السويد والناتو وصفقة F16
 
وأفاد البيان الصادر عن الرئاسة التركية بأنّ إردوغان وبايدن ناقشا أيضاً مسألة مقاتلات الـ إف-16 الأميركية التي تنتظر تركيا تسلّمها، بينما يعرقل الكونغرس الصفقة.
 
وربط إردوغان الإثنين مصادقة تركيا على عضوية السويد في حلف شمال الأطلسي، بموافقة "متزامنة" من الكونغرس الأميركي على بيع طائرات إف-16 لأنقرة.
 
وقال "افعلوا بشكل متزامن ومتكافل ما يتعيّن عليكم القيام به، وسيتخذ برلماننا القرار اللازم" بشأن السويد.
 
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