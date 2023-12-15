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الدفاع الروسية تعلن عن خسائر القوات الأوكرانية خلال 24 ساعة الماضية

15
DECEMBER
2023
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روسيا اليوم: أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن سقوط أكثر من 580 عسكريا أوكرانيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية في جميع نقاط المواجهة.

 

جاء ذلك في التقرير اليومي لسير العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا لليوم الخميس 14 ديسمبر، حيث تابع تقرير الوزارة أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية قامت بتدمير 26 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

 

وقد صدت وحدات من القوات المسلحة الروسية 6 هجمات شنتها مجموعات هجومية من القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه دونيتسك.

 

ودمرت القوات المسلحة الروسية مستودعات الأسلحة الصاروخية والمدفعية للواءين من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي خيرسون وزابوروجيه، كما صدت القوات المسلحة الروسية كذلك 5 هجمات للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك خلال النهار، وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 45 عسكريا.

 

وقصفت القوات الروسية كتيبتين من القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة رابوتينا بإقليم زابوروجيه، وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 265 عسكريا في اتجاه دونيتسك، وصدت القوات المسلحة الروسية هجوما للقوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسنوليمان، وفقد العدو ما يصل إلى 180 جنديا و3 مركبات ومنصة مدفعية "سيزار".

 

وألحقت القوات المسلحة الروسية هزيمة بلواء من القوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من نوفوميخايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وخسر العدو ما يصل إلى 90 عسكريا.

روسيا اليوم
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