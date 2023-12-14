وصول رئيسة اللجنة الدولية للصليب الاحمر الى إسرائيل وتزور الضفة الغربية غدا...هذا ما ستبحثه!

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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الاحمر في بيان "ان رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية)، السيدة "ميريانا سبولياريتش"، إلى إسرائيل الخميس لبحث الاحتياجات الإنسانية وسبل الوصول إلى المتضررين من النزاع الدائر، ولا سيما المحتجزين رهائن.



وستلتقي سبولياريتش عائلات الرهائن للإصغاء إلى مخاوفهم وإطلاعهم على جهود اللجنة الدولية الحثيثة للوصول إليهم. ويجب السماح لموظفي اللجنة الدولية بزيارتهم والاتفاق على التفاصيل العملية لإجراء الزيارات بين الأطراف.



وخلال زيارتها، ستلتقي رئيسة اللجنة الدولية كبار المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة أعمال اللجنة الدولية لمساعدة ضحايا النزاع في إسرائيل.

وستزور سبولياريتش غدا الجمعة الضفة الغربية".