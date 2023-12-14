ترامب يقول إنه "تفوق" في اختبار معرفي.. ودعوة إلى بايدن

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تحدث ترامب عن الاختبار في إحدى فعاليات الحملة الانتخابية في ولاية أيوا، قائلا: "لقد أجريت اختبارا بدنيا ونجحت بنجاح كبير. ولقد أجريت اختبارا معرفيا. قلت: يا دكتور، أعطني أي شيء تريده، أريد أن آخذه."

ثم ذهب ترامب إلى القول إنه يعتقد أن أولئك الذين يترشحون للرئاسة يجب أن "يضطروا إلى اجتياز" اختبار معرفي، ملاحقا الرئيس الحالي جو بايدن، الذي يدعي أنه "لا يمكنه اجتياز الاختبار المعرفي".

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتفاخر فيها ترامب بأدائه في الاختبار المعرفي. وبالعودة إلى عام 2020، عندما كان لا يزال في منصبه، تفاخر الرئيس السابق مرتين بمدى نجاحه في اختبار قدراته المعرفية في مقابلتين منفصلتين في غضون أسبوع من بعضهما البعض.

وقد دفع العديد من الجمهوريين من أجل إجراء اختبار إلزامي للحدة العقلية، بما في ذلك المرشحة الرئاسية للحزب الجمهوري نيكي هيلي.

من غير المعروف نوع الاختبار المعرفي الذي خضع له ترامب، أو ما إذا كان تم الإشراف عليه من قبل متخصص طبي. ومع ذلك، فإن دعوة ترامب لإجراء اختبار معرفي إلزامي للرئاسة قد تثير جدلاً، حيث يُنظر إليها على أنها محاولة لتشويه سمعة خصومه السياسيين.