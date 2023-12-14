مأزق نيويورك تايمز بعد حذف "كلمة" من اقتباس هانتر بايدن

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صحيفة نيويورك تايمز تواجه رد فعل عنيف بعد حذفها كلمة رئيسية من اقتباس هانتر بايدن الذي نفى فيه أن يكون والده "متورطا ماليا" في تعاملاته التجارية.

قدم هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، بيانا للصحفيين الأربعاء يتحدى فيه علنا "جمهوريي ترامب" بسبب مطالبتهم له بالإدلاء بشهادته خلف أبواب مغلقة بدلا من جلسة استماع مفتوحة.

وأكد بايدن أن والده لم يكن "متورطا ماليا" في تعاملاته التجارية، قائلا: "اسمحوا لي أن أصرح بأكبر قدر ممكن من الوضوح: لم يكن والدي متورطا ماليا في عملي - ليس كمحام ممارس، ولا كعضو في مجلس إدارة شركة Burisma، ولا في شراكتي مع رجل أعمال صيني خاص، ولا في استثماراتي في الداخل أو الخارج وبالتأكيد ليس كفنان".

ومع ذلك، في تقريرها الأولي عن تعليقات بايدن، حذفت صحيفة نيويورك تايمز كلمة "ماليا" من الاقتباس. وجاء في التقرير: "أنا هنا. اسمحوا لي أن أقول بكل وضوح: والدي لم يكن مشاركا في عملي".

انتقد النقاد إغفال التايمز على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلين إن الصحيفة كانت تحاول تغيير رواية معسكر بايدن.

وكتب المعلق السياسي هانز مانكي على تويتر: "هذا أمر سيء للغاية. نيويورك تايمز تلاعبت بما قاله هانتر اليوم، تاركة الكلمة الرئيسية".

وأشار ستيفن إل ميلر، مقدم برنامج Versus Media Podcast، إلى أن "نيويورك تايمز، دون تفسير، غيرت الاقتباس الدقيق لهنتر بايدن".

وكتب جو كونشا، المساهم في قناة فوكس نيوز: "صيد رائع هنا. وحتى لا يظن أي شخص أنه لم يكن مقصودًا استبعاد ماليًا".

تم "تحديث" تقرير التايمز لاحقًا مع محتوى مضاف إلى المقالة، بما في ذلك الاقتباس الصحيح، ولكن بدون ملاحظة المحرر أو التصحيح.