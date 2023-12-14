living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مأزق نيويورك تايمز بعد حذف "كلمة" من اقتباس هانتر بايدن

14
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
صحيفة نيويورك تايمز تواجه رد فعل عنيف بعد حذفها كلمة رئيسية من اقتباس هانتر بايدن الذي نفى فيه أن يكون والده "متورطا ماليا" في تعاملاته التجارية.
 
قدم هانتر بايدن، نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، بيانا للصحفيين الأربعاء يتحدى فيه علنا "جمهوريي ترامب" بسبب مطالبتهم له بالإدلاء بشهادته خلف أبواب مغلقة بدلا من جلسة استماع مفتوحة.
 
وأكد بايدن أن والده لم يكن "متورطا ماليا" في تعاملاته التجارية، قائلا: "اسمحوا لي أن أصرح بأكبر قدر ممكن من الوضوح: لم يكن والدي متورطا ماليا في عملي - ليس كمحام ممارس، ولا كعضو في مجلس إدارة شركة Burisma، ولا في شراكتي مع رجل أعمال صيني خاص، ولا في استثماراتي في الداخل أو الخارج وبالتأكيد ليس كفنان".
 
ومع ذلك، في تقريرها الأولي عن تعليقات بايدن، حذفت صحيفة نيويورك تايمز كلمة "ماليا" من الاقتباس. وجاء في التقرير: "أنا هنا. اسمحوا لي أن أقول بكل وضوح: والدي لم يكن مشاركا في عملي".
 
انتقد النقاد إغفال التايمز على وسائل التواصل الاجتماعي، قائلين إن الصحيفة كانت تحاول تغيير رواية معسكر بايدن.
 
وكتب المعلق السياسي هانز مانكي على تويتر: "هذا أمر سيء للغاية. نيويورك تايمز تلاعبت بما قاله هانتر اليوم، تاركة الكلمة الرئيسية".
 
وأشار ستيفن إل ميلر، مقدم برنامج Versus Media Podcast، إلى أن "نيويورك تايمز، دون تفسير، غيرت الاقتباس الدقيق لهنتر بايدن".
 
وكتب جو كونشا، المساهم في قناة فوكس نيوز: "صيد رائع هنا. وحتى لا يظن أي شخص أنه لم يكن مقصودًا استبعاد ماليًا".
 
تم "تحديث" تقرير التايمز لاحقًا مع محتوى مضاف إلى المقالة، بما في ذلك الاقتباس الصحيح، ولكن بدون ملاحظة المحرر أو التصحيح.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   