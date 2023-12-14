الأنظار مشدودة نحو بوتين.. وهذا ما كشفه "المتحدث باسم الكرملين"

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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف الأربعاء، أن أكثر المواضيع أولوية التي وردت أسئلة حولها لـ"الخط المباشر" هي الوضع الدولي الصعب والعملية العسكرية الخاصة.

وقال بيسكوف للقناة الأولى، متحدثاً عن أكثر المواضيع أولوية التي وردت أسئلة حولها على "الخط المباشر": "من الطبيعي أن الوضع الدولي الصعب هو بالطبع ما يقلق الروس، والعملية العسكرية الخاصة". وأضاف "يهتم الناس بالشؤون الدولية لأنه، بالطبع، هناك الكثير من المناطق المضطربة من حولنا، وعددها مستمر في الازدياد، للأسف، وبشكل عام، أصبح كل شيء أقل قابلية للتنبؤ به في العالم".

وأشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن هناك أيضاً أسئلة جوهرية تتعلق بالاقتصاد، وقال: "الناس مهتمون بمدى هامش الأمان لدينا".

وأضاف بيسكوف أن بعض الأسئلة مخصصة للجوانب الاجتماعية، وعلى وجه الخصوص، يشعر الروس بالقلق بشأن ما إذا كانت برامج الدعم ستستمر في مجموعة متنوعة من المجالات.

وأعلن الكرملين في وقت سابق، أن الخط المباشر والمؤتمر الصحفي السنوي الموسع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد في 14 كانون الأول، حيث سيلخص الرئيس الروسي نتائج العام

ويجري الرئيس الروسي في كل سنة حواراً على الهواء مباشرة يدوم ساعات للتفاعل مع المواطنين والإجابة على مئات الأسئلة التي يطرحونها ويتطرقون فيها إلى مختلف المواضيع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وتم تنظيم "الخط المباشر" لأول مرة في عام 2001، واستمر سنويا باستثناء عامي 2004 و2012. وفي عام 2020، تم الجمع لأول مرة بين الخط المباشر والمؤتمر الصحافي الموسع التقليدي لبوتين، حيث يحضره المئات من الصحافيين من روسيا وممثلو وسائل الإعلام الأجنبية في موسكو، ويبثه التلفزيون مباشرة.