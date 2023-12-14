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10684 الخسائر البشرية للعدوّ

14
DECEMBER
2023
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الأخبار: تجرّأ إعلاميون في كيان الاحتلال على كشف إحصاءات حول خسائر العدو البشرية جراء الحرب على غزة. وقد أثار الأمر النقاش حول حجم الرقابة التي تفرضها السلطات العسكرية والأمنية لمنع نشر الأرقام الفعلية للإصابات بين الجنود والمستوطنين.

 

وكان البارز هو إصرار العدو على نفي ما أوردته «يديعوت أحرونوت» قبل أيام عن وجود 5000 إصابة في صفوف جيش الاحتلال.

 

وكانت «الأخبار» قد نشرت عند بدء الهدنة الشهر الماضي، حصيلة أولى لنتائج الحرب على صعيد الكيان، وأظهرت التفاصيل وجود 9038 جندياً ومستوطناً قد أصيبوا بين قتيل وجريح منذ 7 أكتوبر.

 

وفي حصيلة محدّثة حصلت عليها «الأخبار»، تظهر إحصاءات وزارة الصحة في كيان الاحتلال، أن المستشفيات والمراكز الطبية في كل كيان الاحتلال، استقبلت منذ 7 أكتوبر حتى صباح 11 كانون الأول الجاري 10684 جندياً ومستوطناً.

 

وقد توزّعت الإصابات بين قتلى وجرحى، وبينها 1802 إصابة في مناطق شمال فلسطين المحتلة حيث المواجهة المستمرة مع المقاومة في لبنان، مقابل 8882 إصابة ناجمة عن المواجهة بين قوى المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.

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